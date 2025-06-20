إيفيتش: العين احترم يوفنتوس أكثر مما ينبغي

قال الصربي فلاديمير إيفيتش مدرب العين الإماراتي إن فريقه احترم يوفنتوس الإيطالي أكثر مما ينبغي خلال الخسارة 5 ـ 0 في افتتاح مبارياته بكأس العالم للأندية لكرة القدم 2025.

وقال إيفيتش: «أود تهنئة يوفنتوس على الانتصار المستحق، كان الفريق الأفضل اليوم، نعرف تماماً الفريق الذي كنا نواجهه وندرك مدى جودته».

وأضاف «حاولنا بالطبع تقديم أفضل ما لدينا، لكنني أعتقد أننا احترمنا يوفنتوس أكثر مما ينبغي منذ بداية المباراة، ومنحنا لاعبيه الكثير من الثقة في الدقائق الأولى وهذا أسهم في تسجيلهم هدفين أو ثلاثة سهلة بسبب الأخطاء التي ارتكبناها». وتابع: «هذه هي كرة القدم، نحن في كأس العالم ولسنا في بطولة عادية، لعبنا أمام فريق كبير».

ويلعب العين أمام مانشستر سيتي في الجولة الثانية يوم الاثنين المقبل. وقال إيفيتش «علينا محاولة أن نلعب بأفضل طريقة ممكنة، وأن نكون منظمين ومتماسكين في الدفاع، لا أظن أنني بحاجة لأن أشرح من هو مانشستر سيتي الجميع يعرف قدر هذا النادي».

وأكمل «المهم الآن أن نتابع حالة لاعبينا خلال اليومين المقبلين، ونمنحهم الراحة الكافية ونتحدث معهم لنحفزهم حتى يقدموا أقصى ما لديهم في المباراتين القادمتين أمام سيتي والوداد (المغربي)».

ودافع إيفيتش عن حارس المرمى روي باتريسيو.

وقال إيفيتش «باتريسيو حارس مرمى صاحب خبرة، وجاء ليكون معنا ويساعد الفريق، لا يمكنني أن أقول شيئاً سلبياً عن أحد. لقد حاول وقدم أقصى ما لديه لكن الأمور لم تكن سهلة لأننا واجهنا فريقاً هيمن علينا وسدد الكثير من الكرات على المرمى».