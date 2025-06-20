شباك «الملكي» تواصل الترحيب بالأهداف العربية

تواصل استقبال شباك ريال مدريد الإسباني للأهداف أمام الفرق العربية في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1 - 1 مع الهلال السعودي، في وقت متأخر، أول من أمس، بالجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثامنة في مرحلة المجموعات للمسابقة، المقامة حالياً في الولايات المتحدة.

وبادر الريال بالتسجيل عن طريق غونزالو غارسيا في الدقيقة 34، لكن سرعان ما أحرز البرتغالي روبن نيفيز هدف التعادل للهلال في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة في مستهل مبارياتهما بالمجموعة، التي تضم أيضاً باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي.

وكانت هذه هي المباراة السادسة التي يخوضها ريال مدريد ضد فرق عربية بمونديال الأندية، لكنه عجز عن الحفاظ على نظافة شباكه في جميع تلك اللقاءات، حيث استقبل مرماه هدفاً على الأقل خلالها.

واستقبل مرمى الفريق الملكي هدفاً أمام النصر السعودي وهدفين أمام الرجاء البيضاوي المغربي في النسخة الأولى للمسابقة العالمية، التي استضافتها البرازيل عام 2000.

كما تلقت شباك الريال هدفاً أمام الجزيرة والعين الإماراتيين في نسختي المسابقة عامي 2017 و2018 على الترتيب، كما استقبل هدفاً من الأهلي المصري في نسخة عام 2022، و3 أهداف من الهلال في نهائي ذات النسخة، التي أقيمت بالمغرب.

وحمل هدف نيفيز الرقم 10 في سجل أهداف الأندية العربية في لقاءاتها مع الفريق الأبيض بكأس العالم للأندية.