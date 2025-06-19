ترامب يحرج وفد يوفنتوس في البيت الأبيض

في زيارة رسمية لفريق يوفنتوس الإيطالي إلى البيت الأبيض، أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة من الحرج داخل الوفد الرياضي، بعدما طرح تساؤلات مفاجئة بشأن إمكانية انضمام نساء أو لاعبات متحولات إلى صفوف الفريق الأول للرجال.

ووجّه ترامب سؤاله المباشر للاعبين قائلاً: "هل يمكن لامرأة أن تنضم إلى فريقكم؟"، وهو ما قابله المدير العام للنادي، داميان كومولي، بإجابة دبلوماسية: "لدينا فريق نسائي ممتاز".. ليعقّب ترامب ساخراً: "لكن عليهن أن يلعبن مع النساء.. أنتم دبلوماسيون فعلاً".

اللقاء لم يخلُ من إشارات سياسية أيضاً، حيث تطرق ترامب إلى الملف الإيراني، ما أضفى على المناسبة الرياضية طابعاً سياسياً أثار بعض التوتر، خاصة أن الزيارة جاءت بالتزامن مع انطلاق مشاركة يوفنتوس في كأس العالم للأندية التي تُقام حالياً في العاصمة الأميركية.

من جهته، حرص رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، الذي حضر اللقاء، على التأكيد أن اللوائح الأميركية لن تُعيق سير البطولة.

ولعب يوفنتوس مباراته الأولى في البطولة فجر اليوم، حيث حقق الفوز على نادي العين الإماراتي بنتيجة 5-0.