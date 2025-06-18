الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهامات للحكم كوت بسبب تعليقاته ضد كلوب

وجّه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامات إلى الحكم ديفيد كوت أمس فيما يتعلق بالتعليقات التي أدلى بها عن مدرب ليفربول السابق يورغن كلوب في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع العام الماضي.

وأقالت لجنة حكام كرة القدم الإنجليزية كوت بعد تداول مقطع فيديو، تم تسجيله في يوليو 2020، عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر الحكم فيه وهو يسيء إلى كلوب وبعد تحقيق كامل، تم اعتبار موقفه غير مقبول.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: «يُزعم أن الحكم تصرف بطريقة غير لائقة و/أو استخدم كلمات مسيئة و/أو مهينة بما يتعارض مع المادة ئي 3.1 من لائحة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم».

وأضاف الاتحاد «يُزعم أيضاً أن هذا يشكل «‬‬انتهاكاً جسيما‭‭‬‬ً»، وهو ما تم تعريفه في المادة إي 3.2 من لائحة الاتحاد الإنجليزي.

وتتناول المادة إي 3 السلوك غير اللائق الذي يسيء إلى سمعة اللعبة، بما في ذلك الإساءات أو السلوك المهين، كما تشمل أيضاً الأفعال التي تشكك في نزاهة الحكام.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن الاتحاد الإنجليزي أنه يحقق في مزاعم تفيد بأن الحكم ديفيد كوت تناقش مع صديق له حول إشهار بطاقة صفراء للاعب في اليوم السابق لمباراة وهو ما نفاه الحكم.

وأضاف الاتحاد «لم تُوجه أي اتهامات فيما يتعلق بمزاعم سوء السلوك المتعلق بالمقامرة ضد ديفيد كوت، والتي تم التحقيق فيها أيضاً بصورة كاملة».