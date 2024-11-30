ريفر بليت يعود للانتصارات في الدوري الأرجنتيني على حساب إستوديانتس

عاد فريق ريفر بليت لطريق الانتصارات بعد فوزه على مضيفه إستوديانتس لابلاتا 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش)، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، والتي شهدت فوز بيليجرانو على سان لورينزو 2 / صفر.

وأنهى ريفر بليت الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما فاكوندو كوليديو وماكسيميليانو ميزا في الدقيقتين الرابعة والتاسعة. وفي الشوط الثاني، تمكن إستويدانتس لابلاتا من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 60 عن طريق جويدو كارييو.

ورفع ريفر بليت رصيده إلى 39 نقطة في الخامس، وتوقف رصيد إستوديانتس لابلاتا عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.

وهذا الفوز هو الأول لريفر بليت، الذي لديه مبارة مؤجلة، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام انديبندينتي ريفاديفا 1 / 2، وهو الفوز العاشر للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في تسع.

في المقابل، أصبحت هذه الخسارة هي أول خسارة لاستوديانتس لابلاتا، الذي لديه مباراة مؤجلة هو الآخر، بعد ثماني مباريات بدون هزيمة، وهي الخسارة السابعة للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 7 مباريات والتعادل في 10 .