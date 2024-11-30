مواجهة بين الأول والأخيرة في «الهواة»

تنطلق في الخامسة إلا ثلثاً من بعد عصر اليوم مباريات الأسبوع الثامن من دوري الدرجة الأولى بقيام مواجهتين في الأولى يستقبل الظفرة متصدر ترتيب المسابقة بـ 16 نقطة فريق غلف يونايتد صاحب المركز الأخير بنقطة يتيمة.

ويتطلع فارس الظفرة لمواصلة سلسلة النتائج الجيدة منذ انطلاقة الموسم وتحقيق الفوز السادس في الدوري مع ضرورة الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم بعد أن خاض المتصدر 6 مباريات حقق الانتصار في 5 والتعادل في مباراة وحيدة، وفيما يتعلق بفريق غلف يونايتد فحال الفريق لا يسر جمهوره بعد أن فشل في تحقيق أي انتصار في 5 مباريات لم يحصد خلالها إلا نقطة يتيمة أبقته في المركز الرابع عشر والأخير.

لقاء التعويض

وفي المباراة الثانية يستضيف حتا فريق غلف أف سي في مباراة مهمة للفريقين الساعيين إلى تعويض الخسارة في الجولة الماضية بعد هزيمة حتا أمام العربي 3-4، وخسارة غلف أف سي ضد مجد 1-3.

ويرغب مدرب الإعصار محمد الجالبوت في إعادة البريق لحتا الذي تراجع أداؤه كثيراً في الجولات الأخيرة من المسابقة باحتلاله للمركز الثاني عشر في سلم الترتيب بخمس نقاط فقط، في وقت يحتل فيه فريق غلف أف سي المركز الثالث عشر بأربع نقاط، ويسعى الجهاز الفني للفريق لاستعادة نغمة الانتصارات والعودة من ملعب حمدان بن راشد بنادي حتا بنقاط المباراة.

مواجهات الغد

وفي أبرز المباريات التي تقام غداً يستقبل العربي وصيف المسابقة برصيد 16 نقطة ضيفه الذيد الثامن برصيد 6 نقاط والمتعادل قبل أسبوع ضد مصفوت في وقت حقق فيه العربي الفوز على حتا، ويلتقي دبا الفجيرة «النواخذة» ثالث الترتيب بـ 13 نقطة ضيفه مصفوت السادس برصيد 7 نقاط وحقق دبا فوزاً مثيراً على الإمارات في الأسبوع السابع بنتيجة 3-1، ولذلك يسعى مدرب النواخذة الدكتور عبد الله مسفر إلى ضرورة محافظة لاعبي فريقه على ذات الرتم والأداء أمام «القناصة» غداً.

وفي مباراة ثالثة يسعى الإمارات إلى مداواة جراح الهزائم الأخيرة، وذلك عندما يستقبل جاره الجزيرة الحمراء في ديربي رأس الخيمة في مباراة مهمة لكل فريق وكان الجزيرة قد حقق الفوز بثنائية على يونايتد الذي يستقبل ضيفه الحمرية غداً في مباراة سيكون عنوانها التعويض لكل فريق بعد خسارة الحمرية ضد الظفرة ويونايتد ضد الجزيرة الحمراء.