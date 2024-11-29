تاجير: الجزيرة استعاد ثقة المنافسة على الدوري

أكد التركي رافيل تاجير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة أن «فخر أبوظبي» أصبح أكثر ثقة بعد سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها في المباريات الأخيرة في دوري أدنوك للمحترفين بعدما نجح في تجاوز البداية السيئة في أول ثلاث جولات من المسابقة.

وصعد الجزيرة إلى المركز الثالث على لائحة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 16 نقطة، عقب نهاية الجولة الثامنة، بعد فوزه على عجمان برباعية نظيفة، إذ واصل نتائجه الإيجابية للمباراة الخامسة على التوالي، حقق خلالها الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة، وأصبح الفارق بينه وبين الشارقة المتصدر 5 نقاط ليعود الفريق إلى أجواء المنافسة على المقدمة.

وقال تاجير لـ«البيان»: «بلا شك النتائج الأخيرة أعادت الثقة للفريق بقدرته على المنافسة على لقب الدوري، والجزيرة يمتلك الإمكانيات التي تؤهله للمنافسة، والتقدم أكثر وأكثر نحو المقدمة، والفريق يستحق ذلك قياساً بالكرة الجيدة التي يقدمها، ونحن كلاعبين نستمتع خلال المباريات».

وأضاف: «لم نبدأ الموسم بأفضل صورة خصوصاً بعدما خسرنا مباراتين في أول ثلاث جولات من الدوري، ولكن بعدها استعاد الفريق عافيته وتحسن الأداء بشكل كبير وحققنا انتصارات مهمة في ظل رغبة اللاعبين في تقديم مستوى أفضل، وأعتقد بأن تلك النتائج الإيجابية مؤخراً تمنحنا ثقة أكبر في المرحلة المقبلة».

تركيز ورغبة

وعن الفوز برباعية على عجمان وخورفكان ومن قبلهما الفوز بسداسية على دبا الحصن والتعادل مع الوصل، أوضح: «لا يوجد فارق بين مباراة وأخرى بالنسبة لنا، وجميع المباريات صعبة، ونخوضها بنفس التركيز والرغبة، ورغم تلك النتائج إلا أن الأمور لم تكن سهلة أمام المنافسين، وبالتأكيد سعداء بهذا الأداء والنتائج، ونأمل أن نواصل بنفس القوة في المباريات المقبلة عند عودة الدوري».

وأكد تاجير أنه يشعر بالسعادة للعب مع الجزيرة والتواجد في الدوري الإماراتي، مشيراً إلى أنه واجه صعوبة في بدايات مشواره في الإمارات ولكنه بمرور الوقت اعتاد على الأجواء.

وقال: «أعتقد أنني أول لاعب تركي يلعب هنا، وهو شعور جيد وأريد أن أثبت نفسي وقدراتي مع الفريق، وأشعر بالسعادة مع الجزيرة، ربما واجهت صعوبة بعض الشيء في البداية نتيجة الأجواء الحارة ولكنني أحببت الإمارات بعدما تأقلمت على الأجواء».

وكان تاجير قد انضم للجزيرة في فترة الانتقالات الصيف الماضي في خانة اللاعب المقيم قادماً من نادي باشاك شهير التركي، وبعقد لمدة 3 سنوات، حيث لعب الموسم الماضي معاراً في الدوري البلجيكي.

ويرى تاجير أن انتقاله إلى الجزيرة يعد خطوة جيدة في مسيرته التي ما زالت في بدايتها، ويطمح إلى تحقيق البطولات مع «فخر أبوظبي»، وأضاف: «أردت خوض تجربة جديدة والانتقال من النادي الذي كنت ألعب له سابقاً، وعندما حصلت على عرض من نادي الجزيرة فكرت فيه ملياً وتناقشت مع عائلتي التي نصحتني بالانتقال، وتأكدت بعد القدوم أنها خطوة ممتازة بالنسبة لي اللعب في الإمارات واختيار الجزيرة».

وعن إمكانية عودته للعب في أوروبا مجدداً، أوضح: «بالتأكيد أي لاعب يطمح للعب في أوروبا، ولكني أركز حالياً في مشواري مع الجزيرة وبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق على الانتصارات، وسنرى ما يمكن أن يحدث في المستقبل».