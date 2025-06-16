«لوس أنجلوس أف سي» في المونديال بالصدفة

لعبت الصدفة دورها في تأهل فريق «لوس أنجلوس أف سي» الأمريكي إلى مونديال الأندية، لكن الفريق يتطلع لأكثر من التمثيل المشرف في البطولة التي تقام على أرضه، وحقق لوس أنجلوس فوزاً مثيراً على حساب كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف، ليصبح آخر المتأهلين إلى كأس العالم للأندية، بعد مباراة فاصلة مثيرة للغاية جرت بينهما في كاليفورنيا.

وكان كلوب أمريكا قريباً للغاية من التأهل إلى المونديال بعد تقدمه بهدف من ضربة جزاء نفذها بريان رودريجو في الدقيقة 64، ليبقى متقدماً حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء حينما أدرك إيجور خيسوس التعادل للفريق الأمريكي قبل دقيقة واحدة من النهاية، ليخمد من خلاله فرحة المكسيكيين، قبل اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين، حسمه دينيس بوانجا بهدف قاتل في الدقيقة 115.

وكان من المفترض في البداية أن يشارك ليون المكسيكي في البطولة، لكنه خسر استئنافه أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي «كاس» ضد عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».