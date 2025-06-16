بتروفيتش يقود طموحات «فارس الظفرة» في المحترفين

حسم الظفرة ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل بتعاقده مع المونتنيغري زيلكو بتروفيتش لقيادة الجهاز الفني لموسم 2025 - 2026. ويمتلك بتروفيتش «59 عاماً» مسيرة تدريبية حافلة تمتد لسنوات طويلة في عالم التدريب بدأت عام 2004 عمل خلالها كمدير فني ومساعد مدرب للعديد من المنتخبات والأندية الأوروبية والعربية، آخرها محطته التدريبية مع القادسية الكويتي في الموسم الماضي.

بتروفيتش الذي يقود طموحات «الفارس» العائد لدوري المحترفين بعد غياب موسمين، لديه محطات تدريبية بارزة، لكنه قضى سنوات عدة كمساعد للمدرب مع عدد من المدربين المخضرمين أمثال الهولندي ديك أدفوكات ومواطنه مارتن يول، وأفرام جرانت مع أستون فيلا الإنجليزي، إلا أنه كان يعد رجل أدفوكات الأول لتواجده كمساعد في الجهاز الفني مع المدرب الهولندي الشهير في أكثر من محطة تدريبية مع منتخب صربيا وسندرلاند الإنجليزي وأوتريخت وفينورد الهولنديين، والمنتخب العراقي قبل أن يتولى «أسود الرافدين» كمدير فني بعد استقالة أدفوكات، كما عمل مساعداً مع باتريك كلويفرت في تركيا.

وسبق لبتروفيتش أن عمل في المنطقة العربية وفي الدوري الإماراتي عندما تولى قيادة «الشعب سابقاً»، عام 2013، إلى جانب محطته الأخيرة مع القادسية الكويتي.

وبدأ بتروفيتش مسيرته التدريبية مع بوافيستا البرتغالي في موسم 2004 - 2005، ثم مساعداً للمدرب في هامبورغ الألماني موسم 2007 - 2008، ومساعداً لجرانت في أستون فيلا موسم 2008 - 2009، وفي عام 2010 تولى مهمة المدير الفني لنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني، قبل أن ينتقل للعمل مساعداً لأدفوكات مع منتخب صربيا بين عامي 2013 و2014، واستمر معه في سندرلاند الإنجليزي.

وشهد عام 2015 توليه تدريب نادي أدو دين هاج الهولندي، ثم عاد للعمل مساعداً لأدفوكات مع أوتريخت الهولندي موسم 2016 - 2017، وبين عامي 2018 و2019 خاض تجربتين كمدير فني في بلغاريا وكرواتيا، ثم العودة مجدداً مساعداً في فينورد الهولندي عام 2020، وقيادة العراق بين عامي 2021 و2022 خلفاً لأدفوكات بعد العمل معه مساعداً، ثم مساعداً لكلويفرت بنادي أضنه ديميرسبورت التركي، وآخر محطاته التدريبية في نادي موستار البوسني ثم القادسية الكويتي.

وفي السياق ذاته، واصلت إدارة شركة كرة القدم بالظفرة سياستها بالحفاظ على العناصر الأساسية، حيث جدد النادي عقد يوسف المنصوري وريان يسلم لمدة موسمين وحتى 2027، وذلك بعدما جدد النادي عقد قائده خليل إبراهيم ولاعب الوسط منصور الحربي، فيما أنهى النادي صفقة التعاقد مع البرازيلي جيبسون سوزا.