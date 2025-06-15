جاتوزو يقترب من تدريب المنتخب الإيطالي

اقترب جينارو جاتوزو، الفائز بلقب كأس العالم لكرة القدم سابقاً، من تدريب المنتخب الإيطالي «الآزوري» خلفاً للوتشيانو سباليتي، وسيحصل جاتوزو على عقد لمدة عام، في أول ارتباط له مع المنتخب الوطني كمدير فني. وسيتم تكليفه بمهمة قيادة المنتخب الإيطالي للتأهل لكأس العالم العام المقبل، بعدما فشل الفريق في التأهل في آخر نسختين 2018 و2022.

ورحل سباليتي بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام النرويج الأسبوع الماضي في المباراة الأولى للتصفيات، وكان قد قاد المنتخب الإيطالي للفوز على مولدوفا بهدفين نظيفين في آخر مباراة له.

ويتصدر المنتخب النرويجي المجموعة بفارق تسع نقاط أمام المنتخب الإيطالي، الذي له مبارتان مؤجلتان، ويتأهل فقط متصدر المجموعة مباشرة إلى المونديال.