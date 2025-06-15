الظفرة يدعم صفوفه بصفقة البرازيلي سوزا

بدأ الظفرة العائد إلى دوري المحترفين تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم المقبل، وذلك في إطار مساعي النادي للظهور بشكل مميز في الموسم الجديد، الذي يطمح من خلاله إلى استعادة رونقه بعد موسمين قضاهما الفريق في دوري الدرجة الأولى.

وتعاقدت شركة كرة القدم بنادي الظفرة مع لاعب خط الوسط البرازيلي، جوبسون سوزا قادماً من نادي الجبلين السعودي، في أولى صفقات «الفارس» في الميركاتو الصيفي.

وبدأ سوزا مسيرته في بالميراس، ولعب لعدة أندية في البرازيل أبرزها سانتوس، والذي انتقل منه إلى الخلود السعودي عام 2023، وقضى معه نصف موسم، وانتقل منه إلى العربي، قبل أن ينضم في الموسم الماضي إلى صفوف الجبلين، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى السعودي.

وضمن سياسته في الحفاظ على أبرز عناصره الأساسية؛ جدد الظفرة عقدي الثنائي: خليل إبراهيم قائد الفريق الأول، ولاعب خط الوسط منصور الحربي، إذ كان الثنائي قد انتقل إلى صفوف الظفرة قبل موسمين عقب نهاية عقديهما مع الوحدة.

يذكر أن الظفرة عاد إلى دوري أدنوك رفقة فريق دبا الفجيرة، في الصعود الثالث لـ«الفارس» لدوري المحترفين في تاريخه، بعد عامي 2008 و2012، وذلك عقب فوزه بدرع دوري الدرجة الأولى، وتصدره جدول الترتيب الهواة برصيد 57 نقطة، حيث نجح الفريق في التتويج بدرع الهواة عن جدارة واستحقاق، ليبدأ مرحلة جديدة، تسعى من خلالها إدارة شركة كرة القدم إلى إنهاء العديد من الملفات، من أجل عودة قوية للفريق إلى دوري المحترفين.