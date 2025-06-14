10.34 مليارات يورو القيمة التسويقية للاعبي مونديال الأندية

مبابي وهالاند وبيلينغهام أغلى اللاعبين

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في نسختها الأولى بالنظام الجديد بمشاركة 32 فريقاً وتستمر حتى 13 يوليو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقام المنافسات على 12 ملعباً في 11 مدينة.

وتنطلق البطولة باللقاء الافتتاحي في الساعة الرابعة فجر الأحد بتوقيت الإمارات، ويجمع بين الأهلي المصري وانتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم الأسطوري ليونيل ميسي على ملعب هارد روك في ميامي الذي يتسع لـ 65 ألف متفرج، ولأنها البطولة الأكبر على مستوى الأندية لأول مرة على أجندة بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فإن الأنظار عشاق الساحرة المستديرة ستكون مسلطة على مباريات المونديال على مدار 63 مباراة في انتظار أول بطل للبطولة التي تدر جوائز مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار.

وللأرقام والقيم المالية عامل مهم لاسيما مع عدد من أكبر أندية العالم، وأبطال وأفضل أندية القارات، إذ تأتي الأندية الأوروبية في مقدمة الأندية المشاركة الأعلى قيمة تسويقية لما تملكه من نخبة اللاعبين على مستوى العالم، ويبلغ إجمالي القيمة التسويقية للأندية الـ 32 في البطولة وفقاً لآخر تحديث قبل انطلاق البطولة مباشرة وبعد إبرام الأندية العديد من الصفقات استعداداً للبطولة 10.34 مليارات يورو.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص في إحصائيات وأسعار اللاعبين والأندية، يتصدر ريال مدريد القيمة التسويقية لأندية المونديال بـ 1.33 مليار يورو، حيث يضم كتيبة من النجوم في مقدمتهم اثنان من أغلى اللاعبين قيمة في العالم هما كيليان مبابي وجود بيلينغهام وقيمة كل منهما السوقية 180 مليون يورو.

ويحتل مانشستر سيتي الإنجليزي المرتبة الثانية في أندية المونديال بقيمة تسويقية بلغت 1.26 مليار يورو بمتوسط قيمة 40.76 مليون يورو للاعب بناء على عدد اللاعبين في قائمته للبطولة، وذلك بعد تدعيم صفوفه بالصفقات الجديدة، واحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث بقيمة تسويقية بلغت 1.6 مليار يورو، يليه تشيلسي الإنجليزي بقيمة 991.70 مليون يورو، ثم بايرن ميونيخ الألماني بقيمة بلغت 903.50 ملايين يورو.

أما على مستوى الأندية العربية المشاركة والتي تشهد تواجد الخماسي العين الإماراتي والهلال السعودي والأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي، فيتصدر الهلال قائمة أغلى الأندية العربية تسويقياً في البطولة بقيمة 153.43 مليون يورو، بفارق كبير عن الأهلي المصري الذي تبلغ قيمة لاعبيه التسويقية 49.65 مليون يورو، وذلك بعد انضمام تريزيجيه وزيزو، ثم العين بـ 46.56 بعد أن أبرم الزعيم عدد كبير من الصفقات خلال الأيام الماضية، والترجي التونسي بـ 20.35 مليون يورو، والوداد المغربي بـ 17.31 مليون يورو.

ويعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا أقل الأندية قيمة تسويقية للاعبيه ضمن أندية البطولة كافة بقيمة بلغت 4.58 ملايين يورو، حيث يضم لاعبين بمثابة هواة ويمارسون مهناً أخرى أساسية بجانب لعب كرة القدم.