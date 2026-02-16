ريال مدريد + بنفيكا بدوري أبطال أوروبا.. الموعد وكيفية مشاهدة المباراة والتشكيلتان المتوقعتان





موعد مواجهة العملاق الإسباني ريال مدريد ضد فريق بنفيكا البرتغالي ضمن دوري أبطال أوروبا وكيفية مشاهدة القمة المرتقبة في الملحق المؤهل لثمن نهائي البطولة والتشكيلتان المتوقعتان.

المواجهة مكررة لمباراة مثيرة جمعت الفريقين قبل أسوعين تقريباً ضمن الجولة الثامنة للبطولة، انتهت بفوز بنفيكا 4-2.

موعد لقاء ريال مدريد وبنفيكا ضمن دوري أبطال أوروبا

تُجرى مباراة الذهاب بين بنفيكا وريال مدريد يوم غد الثلاثاء 17 فبراير 2026 على ملعب "النور" في بنفيكا، وسط ترقب جماهيري كبير للمباراة التي يتوقع أن تكون نارية وثأرية لا سيما لفريق مدينة مدريد.

تنطلق مباراة بنفيكا ضد ريال مدريد ضد عند الساعة (00:00) بتوقيت الإمارات و(23:00) بتوقيت قطر والسعودية، و(22:00) بتوقيت مصر.

كيفية مشاهدة مباراة بنفيكا ضد ريال مدريد

يمكن للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشاهدة مواجهة بنفيكا + ريال مدريد عبر قنوات:

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS EN 1

beIN SPORTS FR 2

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد

تيبو كورتوا، ألكسندر أرنولد، أنطونيو روديغير، كاريراس، هويسون، فالفيردي، تشواميني، غولر، كامافينغا، غونزالو، وفيني.

التشكيلة المتوقعة لبنفيكا

تروبين، أوتاميندي، أراوجو ، داهل، سيلفا، باريرو، بارينتشيا، بريستياني، رافا، بافليديس، وشايلديروب.