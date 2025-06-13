أرنولد: الانضمام إلى ريال مدريد حلم تحقق

وصف مدافع ليفربول السابق ترينت ألكسندر-أرنولد انتقاله إلى ريال مدريد بأنه «حلم تحقق» في خطاب ألقاه خلال تقديمه الرسمي في النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس.

ورحل ألكسندر-أرنولد المولود في ليفربول الشهر الماضي عن نادي طفولته وسط دموعه بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية، قبل أن ينضم إلى ريال في صفقة مدتها ست سنوات.

وقال أرنولد : «أشكر الرئيس فلورنتينو بيريز وريال مدريد على هذه الفرصة. التوقيع لنادٍ مثل ريال مدريد لا يحدث كل يوم. إنه حلم يتحقق». سيرتدي ألكسندر-أرنولد القميص رقم 12 مع ريال مدريد، إذ تحظر لوائح كرة القدم الإسبانية استخدام رقم 66 الذي كان يحمله مع ليفربول.