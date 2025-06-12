أرنولد ينضم لكوكبة النجوم الإنجليز الدافعين عن قلعة "الميرينغي"



جرى تقديم المدافع الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد كلاعب جديد في ريال مدريد الإسباني، وذلك بعدما غادر ليفربول الإنجليزي عقب نهاية عقده.

وتسلط وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) الضوء على اللاعبين البريطانيين البارزين الذين سبق لهم ارتداء قميص ريال مدريد.

لوري كانينجهام (1979-1984)

كان الجناح الإنجليزي هو أول لاعب بريطاني ينضم إلى ريال مدريد وذلك بعدما دفع النادي الإسباني 950 ألف جنيه إسترليني لويست بروميتش مقابل ضمه في عام 1979.

وساعد اللاعب المولود في لندن، ريال مدريد على الفوز بثنائية الدوري والكأس في أول موسم له، لكنه عانى مع الإصابات والتي قللت فرص مشاركته فيما تبقى من فترته مع الفريق.

ستيف ماكمانامان (1999-2003)

كان ماكمانامان من أوائل الأسماء الكبيرة التي استغلت قانون بوسمان لمغادرة ليفربول والانتقال للريال في صفقة انتقال حر، حيث فاز مع الفريق بدوري أبطال أوروبا مرتين وسجل هدفا لا ينسى في نهائي عام 2000 في شباك بلنسية، كما فاز بلقب الدوري الإسباني مرتين.

ديفيد بيكهام (2003-2007)

بدا أن بيكهام وريال مدريد ثنائيا مثاليا، لكن النجاح المتوقع والألقاب لم تأت. وتوترت الأمور بعدما تولى الإيطالي فابيو كابيلو المهمة في عام 2006.وبعد خلافات حول تجديد عقد بيكهام ، اضطر الأخير إلى الانتقال للوس أنجليس جالاكسي الامريكي، لكن نهايته مع الفريق كانت سعيدة حيث تم استدعاؤه ليشارك في المراحل الأخيرة من الدوري ليمنح الفريق اللقب.

مايكل أوين (2004-2005)

قضى المهاجم الإنجليزي الدولي موسما واحدا في ملعب "سانتياجو برنابيو" وذلك بعدما وافق ليفربول على بيعه مقابل ثمانية ملايين بعد أشهر من المفاوضات بشأن تجديد عقده، ورغم تتسجيل 16 هدفا في 45 مباراة كان أغلبها كبديل، لم يبدو أن أوين قادر على تعويض رونالدو أو راؤول في الفريق ليتم بيعه فيما بعد إلى نيوكاسل مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.

جود بلينجهام (2023-حتى الآن)

من الصعب أحيانا تصديق أن بلينجهام لازال في الـ21 من عمره، خاصة مع التأثير الكبير للاعب الإنجليزي الدولي على كرة القدم، أولا مع بوروسيا دورتموند ثم الآن مع ريال مدريد، ومع قيامه بدور هجومي، تألق منذ وصوله إلى إسبانيا مسجلا 23 هدفا وصنع لزملائه 13 آخرى في أول موسم له، ليمنح الفريق ثنائية الدوري ودوري الأبطال.





