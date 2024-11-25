فوز دبا الحصن على بني ياس يجذب أكثر من 3 فرق إلى منطقة الخطر



أشعل فريق دبا الحصن منطقة القاع، ووضع الفوز الأول للفريق، في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين على بني ياس بهدف نظيف، أكثر من 3 أندية تحت الضغط، وهي العروبة صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط والبطائح الثالث عشر برصيد 4 نقاط، بالإضافة لبني ياس العاشر وعجمان الحادي عشر وكلاهما 7 نقاط، وكان بني ياس قد تعرض للهزيمة الخامسة من 8 مباريات خاضها في المسابقة حتى الآن.



بدوره، أشاد حسن العبدولي مدرب دبا الحصن، بلاعبي فريقه الذين تحملوا الضغط طوال زمن اللقاء وتمكنوا من الحفاظ على الفوز، مشيراً إلى أن الفريق لعب تحت ضغط عالٍ ولم يستسلم اللاعبون واستبسلوا طوال زمن المباراة، لافتاً إلى أن بني ياس ضغط من أجل تحقيق التعادل لكن صحوة اللاعبين والحارس سهيل عبدالله حالت دون ذلك، وقال: دبا الحصن سيكون أفضل خلال مباراة النصر في الجولة المقبلة ويجب الوقوف على الأخطاء وتصحيح الهفوات، وتابع: لا بد من الحفاظ على سلسلة النتائج الأخيرة في المسابقة والتي تمكنا فيها من تحقيق الانتصار أمام بني ياس.



في حين، قال جواو بيدرو مدرب بني ياس: رغم السيطرة والتحكم لم نتمكن من الوصول لمرمى دبا الحصن، ولم نستغل الفرص السانحة للتسجيل طوال الوقت، وأشار إلى أن فريقه وفور استقباله للهدف الأول تعددت الأخطاء التي استمرت حتى نهاية الشوط الأول.