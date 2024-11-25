عموتة: ملتزم بعقدي مع الجزيرة وحسابي في «السوشيال ميديا» مزيف

أكد المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة، أنه ملتزم بعقده مع النادي، ولا صحة لإمكانية رحيله عن الفريق، ويشعر بالراحة داخل جدران «فخر أبوظبي»، نافياً أن يكون ألمح إلى إمكانية عودته لقيادة المنتخب الأردني، وأنه لا يملك أي حساب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان قد انتشر «بوست» من حساب يحمل اسم عموتة على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» كُتب فيه: «ربما سأعود»، وربطه البعض بالمنتخب الأردني، لكن اتضح أنه حساب مزيف لا يمت بصلة للمدرب المغربي.

وقال عموتة: «ليس لدي أي حساب على «السوشيال ميديا»، ولست من المهتمين بمواقع التواصل الاجتماعي أو التفاعل معها، ومبتعد تماماً عن التواصل الاجتماعي، ربما هناك من كان يريد إثارة بعض الجدل، وأنا ملتزم بعقدي مع نادي الجزيرة، وأسعى لتحقيق أهدافنا والانتصارات مع الفريق».

وواصل الجزيرة نتائجه الإيجابية بعد تجاوزه تعثر البداية، إذ نجح الفريق في الصعود إلى المركز الثالث على لائحة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين عقب الفوز برباعية على عجمان في ختام الجولة الثامنة من المسابقة، حيث رفع الفريق رصيده إلى 16 نقطة، وتجاوز الوحدة، بفارق 5 نقاط خلف الشارقة المتصدر، و3 نقاط عن شباب الأهلي الوصيف.

وأضاف عموتة عن الفوز على عجمان: «قدمنا أداء جيداً رغم صعوبة المباراة، ولعبنا بتركيز طوال اللقاء، والصعوبة نتيجة توقيت المباراة بعد توقف لمدة 3 أسابيع، وهو ما قد يجعل حساسية وإيقاع المباريات يغيب عن اللاعبين، لكننا نجحنا في الظهور بشكل جيد وبرغبة كبيرة في الفوز».

وتابع: «خلقنا فرصاً عدة للتسجيل، وظهرنا بفاعلية هجومية جيدة، لا سيما في شوط المباراة الأول، كما استطعنا الحفاظ على التوازن الهجومي والدفاع، وكان من المهم الحفاظ على نظافة شباكنا، توقيت الأهداف كان في غاية الأهمية بالنسبة لنا، واللاعبون بذلوا مجهوداً كبيراً وتحلوا بالانضباط والتركيز».

وكشف عموتة أن عبدالله رمضان يحتاج لبعض الوقت لاستكمال تعافيه وجاهزيته رغم عودته للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق بعد غياب من أول الموسم نتيجة الإصابة، مشيراً إلى أن عودته ستمثل إضافة للفريق، بجانب انتظار عودة محمد النني ومحمد العطاس وكيبانو بعد تعرضهم لإصابات، من أجل اكتمال صفوف الفريق.

من جهته، أكد الصربي غوران توفيغدزيتش، مدرب عجمان، أن الجزيرة استحق الفوز، بعدما لم يظهر فريقه بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن الفريق افتقد للتركيز، وواجه منافساً صعباً على ملعبه.

وقال: «بالتأكيد حزين على الخسارة، حاولنا تضييق المساحات على لاعبي الجزيرة وإيجاد التوازن، لكن توقيت الأهداف كان مؤثراً بعدما استقبلنا الهدفين الأول والثاني في غضون 4 دقائق، وأصبحت الأمور أصعب بعد نهاية الشوط الأول متأخرين بثلاثة أهداف». وأضاف: «سنقف على الأخطاء والسلبيات التي وقعنا فيها خلال المباراة من أجل تداركها في المباريات المقبلة».