لاعب سابق يورّط إمام عاشور «الأهلي» في أزمة جديدة

دخل نجم الأهلي المصري إمام عاشور في أزمة جديدة مع ناديه وجماهيره، وذلك بسبب تصريحات صديق له في أحد البرامج على إحدى القنوات التليفزيونية.

وقال صالح جمعة لاعب الأهلي سابقاً في البرنامج، إنه جلس مع إمام عاشور، مضيفاً" إمام تصدر عنه قرارات تنعكس عليه سلباً، وهو لاعب مهم ومؤثر في صفوف الأهلي ومنتخب مصر وهما بحاجته".

وأضاف: «يشعر إمام بوجود ظلم مادي تجاهه، ولديه مطالب يراها مشروعة، باعتباره الأفضل في مصر، ويتمنى معاملة تليق بمكانته التي يعتقد أنها تفوق زملاءه».

وكان عاشور تعرض لعقوبة قاسية من الأهلي بسبب تغيبه عن السفر إلى تنزانيا قبل أسبوع وعاقبه النادي بغرامة كبيرة 1.5 مليون جنيه إلى جانب الإيقاف أسبوعين والتمرن منفرداً.

تصريحات صالح جمعة كانت سبباً في موجة جديدة من الانتقادات لإمام عاشور، إلا أن اللاعب خرج في حسابه على "إنستغرام" ليدافع عن نفسه وينفي ذلك.

وكتب عاشور في إنستغرام: "أي كلام قيل في أي برنامج على لساني أو منسوب لي أو نقلاً عني لم يحدث من الأساس وأنا غير مسؤول عنه. لم يصدر مني أي شيء مما قيل. كله غير صحيح".

وقال: "حتى المقابلة نفسها لم تحدث أصلاً. مع الاحترام للجميع تركيزي كله في تدريبي وشغلي فقط. ومصلحة فريقي أهم من كل الكلام. شكراً لكم".