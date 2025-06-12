كلباء ينتظر موقف شباب الأهلي بشأن قائدي

لا تزال شركة كرة القدم بنادي كلباء في انتظار رد إدارة شباب الأهلي بتجديد إعارة النجم الإيراني مهدي قائدي الذي انتهت إعارته إلى النمور وبالتالي عودته إلى ناديه الأول شباب الأهلي، وربما تدرس إدارة الفرسان أكثر من خيار بشأن النجم الإيراني المرشح لنيل جائزة أفضل لاعب أجنبي في دورينا خلال الموسم المنصرم وذلك بعد إحرازه لـ18 هدفاً في مختلف المسابقات ومساهماته مع فريقه في معظم المباريات، وتبدو إعادة تجديد إعارة اللاعب لكلباء في غاية الصعوبة لرغبة أندية محلية وخارجية في التعاقد مع اللاعب.وتوصلت شركة كرة القدم بنادي خورفكان لاتفاق بضم حارس الوحدة راشد علي (35 عاماً) في صفقة انتقال حر ابتداءً من الموسم الكروي المقبل ، لينضم الحارس الخبرة إلى زميله أحمد حمدان الحوسني حارس خورفكان الأساسي، كما اقترب نادي خورفكان من كسب توقيع لاعب العين السابق أحمد برمان في صفقة انتقال حر أيضاً.

وجددت إدارة دبا الحصن عقد اللاعب سعد سلمان للموسم الكروي المقبل ليقطع النادي الطريق أمام أي مفاوضات أخرى مع اللاعب الذي سيرتدي قميص الحصن للموسم الثاني على التوالي.

كما واصل الحمرية تجديد عقود لاعبيه وتمكنت إدارة النادي من إقناع 7 لاعبين بتجديد عقودهم للموسم القادم والذي يدخله عنابي الهواة بشعار التأهل إلى دوري المحترفين، واللاعبين السبعة هم عصام سحتيت ومحمد جاسم، حمد جاسم، ويعقوب يوسف، وايتالو دي سوزا، دارفريل موندزا، جيلهيرم دي كاسترو.