سيميوني.. 700 مباراة مع أتليتيكو

عبر المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني عن امتنانه لبلوغ مباراته رقم 700 كمدرب لأتليتيكو مدريد، وذلك عندما يستضيف ألافيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم غداً السبت، رغم الشائعات المحيطة بمستقبله.

ويقترب سيميوني من إكمال 13 عاماً في قيادة أتليتيكو بعدما تولى المسؤولية في ديسمبر 2011، لينجح في تحويله من فريق ضعيف إلى منافس لاثنين من أكبر أندية إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة.

وخلال هذه الفترة فاز النادي بلقبين للدوري، وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة، والدوري الأوروبي مرتين، كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين وخسر فيهما أمام منافسه المحلي ريال مدريد.

ومع ذلك، يظل الفريق قوة لا يستهان بها، ويعتبر سجل سيميوني المتمثل في بقاء شباكه نظيفة في 326 مباراة دليلاً على قوة دفاع فريقه.

وأبلغ سيميوني الصحفيين قبل مباراة الغد "أولاً وقبل كل شيء، أود أن أشكر كل الأشخاص الذين عملوا معي في الجهاز الفني والذين ليسوا معنا اليوم، وكل اللاعبين الذين جعلوا من الممكن بالنسبة لي أن أبقى في النادي لفترة طويلة.

وقال: "أشكر ميجيل أنخيل (الرئيس التنفيذي) وإنريكي سيريزو (الرئيس) لدعمهما لي طوال الوقت ومحاولة مواصلة المشوار معا، وجماهيرنا على الاحترام الذي أظهروه لي دائماً. أنا ممتن للغاية لأتليتيكو، أنا سعيد للغاية لأنني تمكنت من الاستمتاع بكل هذه المباريات".

لكن بداية أتليتيكو للموسم الحالي أثارت الكثير من التساؤلات في وسائل الإعلام حول مستقبله.

ويحتل أتليتيكو المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني متأخرا بفارق سبع نقاط عن برشلونة المتصدر بعد خمسة تعادلات، بينما يحتل المركز 23 في دوري أبطال أوروبا بعد منتصف مرحلة الدوري الجديدة.

لكن سيميوني الذي يمتد عقده حتى يونيو 2027 لا تزعجه التكهنات، وقال: "أفكر في (مباراة) ألافيس، لا أركز على أي شيء آخر.. أفكر في كيفية تجاوز مباراة مهمة".

ودخل أتليتيكو مدريد فترة التوقف الدولي بعد تحقيق أربعة انتصارات متتالية في كل المسابقات وقال سيميوني إن المباريات الثماني المقبلة ستكون حاسمة.

وقال "ألافيس قادم ونحن نعرفه. يلعب بشكل مباشر وسريع.. ونعرف الكثير من اللاعبين لأنهم كانوا هنا (في أتليتيكو). نحن بحاجة إلى أن نلعب المباراة بالمستوى الذي نعتقد أنه يمكننا من إلحاق الأذى بالمنافس. سيكون من المهم أن نلعب بوتيرة عالية وهذا ما سنبحث عنه".



