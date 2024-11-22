بايرن يتطلع إلى مواصلة هيمنته على «البوندسليغا»

يفتتح بايرن ميونخ الجولة الحادية عشرة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بملاقاة ضيفه أوغسبورغ اليوم، ويبحث النادي البافاري عن الفوز الخامس على التوالي في البوندسليغا.

والسادس على التوالي على مستوى كل المسابقات، بهدف الابتعاد بالصدارة وقطع خطوة جديدة على طريق استعادة اللقب المحلي الذي غاب عنه الموسم الماضي بعد 11 موسماً متتالياً هيمن عليه خلالها.

ويتصدر بايرن جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه لايبزج، ويحل أوغسبورغ في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.

ومنذ الخسارة القاسية على ملعب برشلونة الإسباني 1 - 4 في دوري أبطال أوروبا، سجل بايرن ثلاثة انتصارات في البوندسليغا.