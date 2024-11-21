فابيو ليما لـ« البيان »: «السوبر هاتريك» ليس رداً على أحد

أكد فابيو ليما، لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن تألقه في مباراتي قيرغيزستان وقطر وتسجيله أربعة أهداف «سوبر هاتريك» في مواجهة «العنابي» الأخيرة لم يكن رداً على أحد أو الجهاز الفني بعدما جلس على مقاعد البدلاء في المباريات السابقة، معرباً عن سعادته بالفوز العريض الذي حققه «الأبيض» على قطر، وأن الأهم حصد نقاط المباراة الثلاث للاستمرار في المنافسة على حلم التأهل إلى المونديال.

وقاد ليما «الأبيض» لفوز تاريخي على حساب قطر بخماسية نظيفة، مساء أول من أمس، في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى بالدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، حيث حافظ الفوز على آمال المنتخب الوطني في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل المباشر عن المجموعة إلى المونديال، بعدما رفع «الأبيض» رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن أوزبكستان التي تحتل الوصافة.

وقال ليما لـ«البيان» عقب اللقاء رداً على عودته للتشكيلة الأساسية في مواجهتي قيرغيزستان وقطر بعدما لم يبدأ أساسياً في المباريات السابقة: أريد أن أقدم الأفضل وأنفذ ما يطلبه مني المدير الفني باولو بينتو، بدأت في التشكيلة الأساسية في آخر مباراتين، وإذا رأى المدرب وضعي في قائمة البداية في كأس الخليج، أو المباريات المقبلة في تصفيات كأس العالم سأبذل قصارى جهدي من أجل مساعدة المنتخب على الفوز لأن هذه وظيفتي.

وأضاف ليما: على العكس تماماً لم أكن حزيناً بسبب جلوسي على مقاعد البدلاء في مباريات ماضية، والمنتخب الوطني يضم 23 لاعباً، وأي لاعب جاهز لتقديم كل ما لديه، ولا يهم من يشارك أساسياً من عدمه، لكن الأهم هو الفوز في النهاية.

وبات فابيو ليما أول لاعب يسجل أربعة أهداف «سوبر هاتريك» مع المنتخب الوطني في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، وأول لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف في مباراة واحدة لمنتخبنا ضد نظيره القطري في التصفيات.

وقال: المهم حصولنا على النقاط الثلاث التي تمكننا من مواصلة القتال على هدفنا، وهو التأهل إلى كأس العالم، لا يزال يتبقى 4 مباريات في التصفيات وسنقاتل حتى النهاية.

وأردف: لعبنا واحدة من أفضل مبارياتنا، وتحكمنا في نسق اللقاء، وسجلنا 5 أهداف، ونأمل أن نواصل على المستوى نفسه، خصوصاً وأن الفرصة ما زالت متاحة لتحقيق حلم الصعود للمونديال.

وعن كونه أول لاعب يسجل «سوبر هاتريك» في مباراة واحدة بالتصفيات، أوضح: بالطبع سعيد بتسجيلي 4 أهداف، وعلى المستوى الشخصي أمر رائع بكل تأكيد، ولكن حتى ولو كنا حققنا الفوز بهدف واحد سأكون راضياً، لأن الهدف الأساسي هو الفوز في المقام الأول، وسعيد كذلك لزملائي اللاعبين والجهاز الفني والجماهير التي ساندتنا في المدرجات، ونحن مطالبون باللعب في المرحلة المقبلة بنفس الروح والالتزام والقتالية، لأنه بهذه الروح سنكون قادرين على الصعود لكأس العالم.