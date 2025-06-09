«الحصن» يضم البلوشي وحمزاوي.. والحمرية يتعاقد مع اليماحي وآدموندو

أعلن نادي دبا الحصن التعاقد مع الجزائري المهاجم عكاشة حمزاوي إلى صفوف الفريق، إلى جانب ضم اللاعب المواطن صاحب الخبرات منصور محمد البلوشي، قادماً من نادي العربي، بعد أن خاض أكثر من تجربة ناجحة مع فرق كلباء والفجيرة والعروبة ودبا الفجيرة والعربي. من جهتها، أعربت إدارة نادي دبا الحصن عن ثقتها الكبيرة في إمكانات اللاعبين الجدد، مؤكدة أن هذه التعاقدات تأتي ضمن خطة شاملة وضعها النادي بالتنسيق مع الطاقم الفني، وتهدف إلى بناء فريق قادر على المنافسة بقوة، وتحقيق نتائج تليق بتاريخ النادي وطموح جماهيره في الموسم المقبل.

من جانب آخر، ضم نادي الحمرية اللاعب وليد اليماحي في صفقة انتقال حر، ليكون الحمرية المحطة السابعة في تاريخ اللاعب، الذي خاض من قبل 6 تجارب مع الوحدة والجزيرة وبني ياس والفجيرة والظفرة وعجمان، لينضم وليد اليماحي إلى كتيبة المدرب الصربي زوران بوبفيتش، الذي وقع على عقد تدريبي مع نادي العروبة خلفاً للمدرب المواطن عيد باروت، الذي انتهى عقده مع عنابي الهواة بنهاية موسم دوري الدرجة الأولى المنصرم 2025 - 2026، كما انضم لكشوفات الفريق الأول لكرة اللاعب البرازيلي آدموندو أبوليناريو في صفقة تعتبر مميزة للفريق الطامح خلال الموسم الكروي المقبل إلى تحقيق حلم جمهور الفريق بالصعود إلى مصاف دوري أدنوك للمحترفين.