رونالدو لا يعتزم المشاركة في كأس العالم للأندية

أعلن كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي ومنتخب البرتغال أمس أنه لا يخطط للعب في كأس العالم للأندية لكرة القدم بالولايات المتحدة رغم أن أندية مشاركة في البطولة الموسعة، التي تضم 32 فريقاً حاولت ضمه.

وزادت التكهنات حول مستقبل اللاعب (40 عاماً) الشهر الماضي، عندما قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): إن مناقشات جارية بشأن مشاركة رونالدو في كأس العالم للأندية رغم إخفاق النصر في التأهل للبطولة.

وقال فرناندو هييرو، المدير الرياضي للنصر الشهر الماضي: إن الفريق يتفاوض مع رونالدو بشأن تمديد عقده، لكنه واجه منافسة من مجموعة من الأندية المتحمسة للتعاقد مع اللاعب الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

وزاد رونالدو نفسه من حالة عدم اليقين بشأن مستقبله، بعد مباراة النصر أمام الفتح في نهاية الموسم، إذ كتب على وسائل التواصل الاجتماعي «انتهى هذا الفصل. القصة لا تزال تُكتب!».

ورداً على سؤال بشأن إمكانية توقيعه لفريق آخر في الأيام المقبلة، من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية في وقت لاحق من هذا الشهر قال رونالدو للصحفيين: «هذا (كلام) في غير موضعه، لا معنى للحديث عن أمور أخرى سوى المنتخب الوطني في الوقت الحالي».

وأضاف: «كانت هناك الكثير من الاتصالات (من أندية)، أرى أموراً منطقية، وأخرى غير منطقية، لا يمكنك الانضمام إليها جميعاً (الأندية)، عليك التفكير على المدى القصير والمتوسط والطويل».

وأشار «الأمر محسوم عملياً من ناحيتي، وهو عدم المشاركة في كأس العالم للأندية، لكني تلقيت الكثير من الدعوات».

وسجل رونالدو، يوم الأربعاء، هدف فوز البرتغال على ألمانيا 2 - 1، والتأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية لمواجهة إسبانيا.

وصف كثيرون المباراة النهائية بأنها مواجهة بين رونالدو ولاعب برشلونة الشاب الأمين جمال (17 عاماً)، لكن المهاجم البرتغالي قال إنه لا ينظر للأمر بهذه الطريقة.

وقال: «لطالما كان الأمر هكذا كلما لعبت كرة القدم، وعندما أخوض مباراة كبيرة يكون دائماً كريستيانو ضد هذا اللاعب أو ذاك». وأضاف: «مر نحو 20 عاماً ولا يزال الحال كما هو، لم يعد الأمر يؤرقني في الليل، إنه أمر طبيعي. إنهما جيلان مختلفان تماماً، جيل يبدأ، وجيل آخر ينتهي، وهذا هو وضعي».

وتابع: «ليس الحال كذلك على أرض الواقع، إنه فريق ضد فريق. سيكون الأمر هكذا دائماً. أكثر ما أريده هو أن تكون البرتغال في مستوى جيد، وأثق بأن الأمور يمكن أن تسير على ما يرام، وبإمكاننا تقديم مباراة رائعة، والفوز على فريق جيد جداً، ربما يكون الأفضل في العالم».