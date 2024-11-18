حكيمي يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

ينافس المغربي الدولي أشرف حكيمي بقوة على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام الثاني على التوالي بعد دخوله القائمة المختصرة للمرشحين، التي أعلن عنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الاثنين.

ويتنافس حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مع الغيني سيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني والإيفواري سيمون ادينجرا لاعب برايتون الإنجليزي والنيجيري اديمولا لوكمان لاعب اتالانتا الإيطالي والجنوبي أفريقي رونين ويليامز حارس مرمى صنز داونز على الجائزة.

وسيتم الكشف عن هوية الفائزين بجوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024، خلال حفل الكاف في مراكش المغربية يوم 16 ديسمبر المقبل.

وكشف كاف عن القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب شاب ، والتي ضمت الإيفواري كريم كوناتي لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي والمغربي إلياس بن صغير لاعب موناكو الفرنسي والإيفواري عمر دياكيتي لاعب رين الفرنسي والجامبي يانكوبا مينتيه لاعب برايتون الإنجليزي والسنغالي لامين كامارا لاعب موناكو الفرنسي.