ديفيد بيكهام يستعد للحصول على لقب فارس

أفادت تقارير إخبارية، أمس، أن نجم كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام، سيحصل على لقب فارس ضمن جوائز عيد ميلاد ملك بريطانيا. وكشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن قائد منتخب إنجلترا السابق سيظهر على القائمة التي ستنشر الأسبوع المقبل، بعد أن سبق أن تم منحه وسام الإمبراطورية البريطانية عام 2003.

وسبق لبيكهام، الذي خاض 115 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي وقام بأعمال خيرية واسعة، أن ترشح لنيل لقب فارس منذ أكثر من عقد. وسيحصل سفير اليونيسف للنوايا الحسنة، الذي بلغ الخمسين من عمره في مايو الماضي، على لقب «سير»، بينما ستحصل زوجته، فيكتوريا بيكهام، نجمة فرقة «سبايس جيرلز» الاستعراضية السابقة، على لقب «ليدي بيكهام».