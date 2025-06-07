الأهلي المصري يعلن رسمياً التعاقد مع زيزو

أعلن الأهلي تعاقده مع الدولي المصري أحمد مصطفى (زيزو) لاعب غريمه الزمالك في صفقة انتقال مجاني أثارت جدلاً واسعاً وتسببت في تعميق الخلاف بين قطبي كرة القدم المحلية. ونشر الأهلي عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب البالغ عمره 29 عاماً بقميص الفريق ويحمل نسراً وأرفق المقطع بتعليق «كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة. #زيزو_أهلاوي».

وكان الزمالك أجرى تحقيقات مع زيزو بداعي الغياب عن التدريبات، ووقع عليه عقوبات وسط تقارير عن اتفاقه على الانتقال للأهلي. ١وللحيلولة دون استفادة المنافس من خدماته في كأس العالم للأندية المقررة منتصف هذا الشهر، ذكرت تقارير محلية أن الزمالك أبلغ اتحاد كرة القدم المصري بنهاية تعاقد زيزو مع النادي في 12 يونيو الجاري بسبب إقامة نهائي كأس الرابطة في هذا اليوم.