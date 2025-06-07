صيحات استهجان ألمانية ضد كوكوريلا بعد عام من واقعة «يورو 2024»

تعرض مارك كوكوريلا، نجم منتخب إسبانيا، لصيحات استهجان من عدد من المشجعين، أول من أمس، لدى عودته إلى ملعب شتوتغارت، حيث لا تزال الجماهير تتذكر واقعته الشهيرة في نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم الأخيرة (يورو 2024)، التي استضافتها ألمانيا العام الماضي.

وأطلقت الجماهير صيحات استهجان عندما تم الإعلان عن اسم كوكوريلا ضمن القائمة الأساسية لمنتخب إسبانيا في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أمم أوروبا ضد منتخب فرنسا، كما تكرر الأمر في كل مرة كانت الكرة بحوزته منذ بداية اللقاء.

اعتراف متأخر

ويتعلق رد الفعل بمباراة ألمانيا وإسبانيا في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، حيث قرر حكم المباراة عدم احتساب لمسة يد ضد كوكوريلا داخل منطقة جزاء منتخب بلاده في المباراة التي انتصر فيها الإسبان 2 - 1 على منتخب (الماكينات)، ليصعد منتخب (الماتادور) للدور قبل النهائي ويشق طريقه نحو التتويج باللقب القاري.

واعترف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لاحقاً بأنه كان من المفترض احتساب ركلة جزاء لألمانيا، حيث كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1 - 1 في ذلك الوقت.

من جانبه، صرح كوكوريلا قبل مباراة فرنسا: «أنا مستعد لسماع صيحات الاستهجان مرة أخرى».