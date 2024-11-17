ديني: فرنسا ستسعى للثأر من إيطاليا في سان سيرو

قال لوكا ديني مدافع أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب فرنسا، إن منتخب بلاده سيسعى للثأر من هزيمته في وقت سابق من العام الجاري، عندما يواجه إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في ملعب سان سيرو في ميلانو اليوم، وحولت إيطاليا تأخرها بهدف إلى الفوز 3-1 على فرنسا، في ملعب بارك دي برينس في باريس، عندما التقى الفريقان في سبتمبر الماضي في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية في المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية.

وتتصدر إيطاليا بقيادة لوتشيانو سباليتي المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، متقدمة بثلاث نقاط على فرنسا صاحبة المركز الثاني، وضمن الفريقان بالفعل مقعديهما في دور الثمانية، المقرر في مارس/ آذار المقبل.

وقال ديني: هناك بالتأكيد روح الثأر الرياضي في المجموعة، عندما تخسر أمام أي فريق، فإنك لا تريد أن تخسر منه مرتين، وهذا أمر ضروري، وأعتقد أن هذه هي الروح التي سيتحلى بها الجميع.