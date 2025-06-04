كييزا يرحب بالعودة إلى إيطاليا بعد موسم محبط مع ليفربول



أكد الإيطالي فيدريكو كييزا مهاجم ليفربول الإنجليزي، أن العودة مجدداً إلى إيطاليا تبقى خياراً يستحق التفكير فيه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وتوج كييزا «27 عاماً» في موسمه الأول مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه لم يشارك مع الفريق سوى في 14 مباراة، منذ انضمامه في أواخر أغسطس الماضي.

ويتطلع اللاعب الإيطالي لأن يكون جاهزاً لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في 8 يوليو، ولكن بسؤاله عن إمكانية العودة إلى بلاده، قال: إنه خيار يستحق التفكير فيه ودراسته خلال الصيف، تربطني أنا وعائلتي ووكيل أعمالي علاقة رائعة مع ليفربول، وهدفي حالياً أن أكون جاهزاً لفترة الإعداد، وبعدها سنجد الحل الأفضل لجميع الأطراف.