كريستيانو رونالدو يلوّح بالاعتزال.. وداع من ذهب لأسطورة لن تتكرر

يبدو أن أسطورة الكرة العالمية كريستيانو رونالدو يقترب من إسدال الستار على مسيرته الذهبية في عالم كرة القدم، فقد كشف النجم البرتغالي، البالغ من العمر 40 عاماً، في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، أنه يخطط للاعتزال "قريباً"، مشيراً إلى أن عائلته — وبالأخص بناته — لعبت دوراً مؤثرًا في اتخاذ هذا القرار الكبير.

ورغم تجديد عقده مؤخراً لعامين إضافيين مع نادي النصر السعودي، فإن رونالدو أوضح أنه يستعد نفسياً لوداع كرة القدم منذ فترة طويلة

قال رونالدو: "أعتقد أنني سأكون مستعداً، سيكون الأمر صعباً بالطبع، ربما سأبكي، لكنني أجهّز نفسي منذ أن كنت في الخامسة والعشرين". وأضاف: "لكل شيء بداية ولكل شيء نهاية" وفق صحيفة "ذا صن".

كشفت المقابلة التي أُجريت في منزله بالعاصمة الرياض جانباً إنسانياً وعاطفياً من شخصية "الدون". فعلى الرغم من لياقته البدنية المذهلة واستمراره في تسجيل الأهداف على المستوى الدولي، إلا أن الحنين إلى العائلة أصبح أقوى من بريق الملاعب.

وأشار رونالدو إلى أنه يتطلع لأن يكون أباً وزوجاً أكثر تفرغاً، قائلاً: "سيكون لدي المزيد من الوقت لعائلتي، ولأربي أطفالي، وخاصة بيلا الصغيرة".

ويعيش كريستيانو حياة أسرية مستقرة مع خطيبته جورجينا رودريغيز، التي تبلغ من العمر 31 عامًا، وأطفالهما الخمسة: كريستيانو جونيور (15 عامًا)، التوأم ماتيو وإيفا (8 أعوام)، آلانا (7 أعوام)، وبيلا (3 أعوام).

مسيرة مذهلة

ويبدو أن رغبته في الزواج رسمياً من جورجينا تمثل الخطوة التالية في حياته بعد الاعتزال، إذ قال مبتسمًا: "بناتي أقنعنني بالزواج".

اللاعب الذي بدأ مسيرته الاحترافية في السابعة عشرة من عمره، وخاض أكثر من ألف مباراة وسجل مئات الأهداف، يدرك أن لحظة النهاية قريبة، لكنه يرى فيها بداية جديدة لحياة مختلفة. ويعترف قائلاً: "لا أعتقد أن هناك شيئاً يمكن مقارنته بالأدرينالين الذي نشعر به عند تسجيل الأهداف، لكن الحياة لا تتوقف هنا".

ويُتوقع أن يعلن رونالدو رسمياً عن موعد اعتزاله خلال الفترة المقبلة، في وقت لا يزال فيه يحتفظ بمستواه العالي مع ناديه ومنتخب بلاده.

ومع اقتراب صافرة النهاية، يبدو أن النجم البرتغالي يستعد لصفحة جديدة عنوانها الأسرة والحياة الهادئة بعد المجد الكروي.