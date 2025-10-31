«الكلاسيكو المزيف» وبيكيه.. الكل باع لامين يامال

بعد الهزيمة المثيرة للجدل لبرشلونة (2-1) أمام ريال مدريد في الكلاسيكو الإسباني، لم تكن النتيجة هي أبرز عناوين المباراة، وإنما كان النجم الأول للفريق الكتالوني لامين يامال هو الحدث الأبرز

وجد النجم الشاب لامين يامال نفسه في قلب عاصفة من الانتقادات، مُحمّلاً وحده تقريباً وزر الخسارة، إلا أنه وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ESPN" فالأخطاء لا تُنسب إليه وحده، بل إلى سلسلة من الإخفاقات من قِبل المحيطين به الذين "ورطوه وتركوه يلقى مصيره".

وشهدت الفترة التي سبقت الكلاسيكو تصعيداً دراماتيكياً بدأ بتعليق مثير للجدل ليامال، خلال مشاركته في فعالية تابعة لـ KINGS LEAGUE التي يديرها جيرارد بيكيه، طُرح على الشاب سؤال حول ما إذا كان فريق "بورسينوس" يشبه ريال مدريد.

ليتسرع اللاعب الإسباني الشاب ويجيب مازحاً بأن كلاهما "يسرق ثم يشتكي"، في عبارة فُهم منها على نطاق واسع أنه يلمح إلى ريال مدريد. ورغم محاولته التراجع السريع، إلا أنَّ الإعلام ضخّم التصريح ليصبح اتهاماً مباشراً بأنَّ ريال مدريد "يسرق ويشتكي".

ولم تنتهِ الإثارة بصفارة النهاية، فبعد فوز مدريد، رصدت الكاميرات مدافع ريال مدريد، داني كارفاخال، وهو يقترب من يامال وينفّذ إيماءة بيده تُوحي بـ "أنت تتكلم كثيراً"، هذا التصرف أثار حفيظة اللاعبين، مما استدعى تدخّل زملاء الفريق لتهدئة الأجواء.

وأسفرت هذه المواجهة عن اندلاع صدام قصير بين لاعبي الفريقين، ما أضفى المزيد من التوتر على نهاية المباراة.

الكلاسيكو المزيف

وفي تحليلها، رأت شبكة ESPN أن خطأ يامال كان في التعبير، لكن اللوم الأكبر يقع على عاتق من كان من المفترض أن يحميه ويوجهه، وأبرزهم جيرارد بيكيه، الذي استغل يمال في فعالية ترويجية وصفها التقرير بـ"الكلاسيكو المزيف"، تاركاً إياه عرضة للأضواء الإعلامية دون حماية كافية، مستخدماً إياه مثل طعم صيد الأسماك لجلب الدعاية والإعلان.

خورخي مينديز وكيل لامين يامال هو الآخر تخلى عن موكله، ولم يكفل له الدعم الكافي على حد وصف الصحيفة، كذلك مدرب برشلونة هانسي فليك، الذي أثار الجدل بردّه على سؤال حول تصرف يمال، معتبراً أن الموضوع "ليس من شؤون النادي"، وهو ما اعتُبر تنصّلاً من المسؤولية في حماية لاعبيه.

وإذا كان هؤلاء قد باعوا يمال، فلاعبو ريال مدريد وأبرزهم كارفخال قد ضخموا الأمر وانهالوا على اللاعب صغير السن بعد مباراة حساسة.

وتقول الصحيفة إنه رغم أنَّ لامين يامال ارتكب خطأ لفظياً، فإنَّ التركيز الآن يتحوّل إلى فشل الكبار في توفير بيئة حامية وموجهة لهذا النجم الصاعد، ما جعله هدفاً سهلاً للانتقادات، واستغل البعض الأمر للتلويح بالتشابه بين النجم الإسباني الصغير وبين لاعب الفريق السابق البرازيلي نيمار، والذي كانت دائما تصرفاته محل الانتقاد.