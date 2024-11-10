غياب صلاح عن تشكيلة مصر لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا

غاب القائد محمد صلاح عن تشكيلة مصر التي تستعد لمواجهة الرأس الأخضر وبوتسوانا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بينما ضم المدرب حسام حسن العديد من الوجوه الشابة خاصة في خط الدفاع.

وتحل مصر، التي ضمنت التأهل للبطولة المقامة في المغرب، ضيفة على الرأس الأخضر يوم 15 نوفمبر تشرين الثاني قبل أربعة أيام من استضافة بوتسوانا. وجاء غياب صلاح مهاجم ليفربول لمنحه راحة، ليحصل عمر مرموش مهاجم إنتراخت فرانكفورت ومصطفى محمد مهاجم نانت على الفرصة لقيادة الخط الأمامي لمصر الفائزة بكأس أفريقيا سبع مرات وهو رقم قياسي.

وضم المدرب حسن، الثنائي محمد ربيعة لاعب سموحة وحسام عبد المجيد لاعب الزمالك في الدفاع لتعويض غياب رامي ربيعة مدافع الأهلي ومحمد عبد المنعم لاعب نيس بسبب الإصابة. وعاد طاهر محمد طاهر جناح الأهلي وزميله عمر كمال بالإضافة للاعب وسط الزمالك نبيل عماد (دونجا) إلى التشكيلة، كما ظهر محمود عبد الحفيظ (زلاكة) لاعب سيراميكا كليوباترا لأول مرة.

وفيما يلي تشكيلة مصر.. حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير المدافعون: أحمد رمضان - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد ربيعة - محمد حمدي - أحمد نبيل (كوكا) - أحمد عيد - محمد شحاتة. لاعبو الوسط: محمود صابر - عمر كمال - مروان عطية - محمود حسن (تريزيجيه) - نبيل عماد (دونجا) - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمود عبد الحفيظ (زلاكة). المهاجمون: مصطفى محمد - أسامة فيصل