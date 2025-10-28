لامين يامال يقترب من شراء قصر بـ 14 مليون يورو

يوشك نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا الشاب لامين يامال شراء أحد أفخم العقارات في حي راقٍ بمدينة إسبلوغس دي يوبريغات، حسبما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال الصحيفة إنّ اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً اقترب من اقتناء القصر الذي كان يقطنه الثنائي الشهير جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابق، والمغنية الكولومبية شاكيرا.

ويقع القصر في المجمع السكني الفاخر بحي«سيوتات دياغونال»، وتُقدّر قيمته بنحو 14 مليون يورو، ويتمتع بمواصفات عالية من الخصوصية والأمان، كما أنه قريب من منازل عدد من لاعبي برشلونة مثل أليخاندرو بالدي ورونالد أراوخو.

ويتألف القصر من ثلاث وحدات سكنية على مساحة 3800 متر مربع، تشمل مسبحين داخلياً وخارجياً، وصالة لياقة بدنية، ومرافق فاخرة أخرى، ومن المتوقع أن يستقر يامال في المنزل الرئيسي، حيث يخطط لتحويله إلى مركز إقامة عالي الأداء مخصص للاعبين المحترفين، يضم قاعة تدريب خاصة، ومناطق لاستضافة الأصدقاء، بالإضافة إلى مُعدّ بدني وأخصائي علاج طبيعي.

ووصفت "ماركا" هذه الصفقة بأنها فصل جديد في حياة لامين يامال، الذي يسعى رغم إصاباته وتذبذب مستواه في موسم 2025-2026 إلى ترسيخ مكانته كشخصية مؤثرة في برشلونة والمنتخب الإسباني.

وأضافت الصحيفة: «بهذه الخطوة لا يحقق لامين حلم امتلاك منزل فاخر فحسب، بل يسكن أيضاً المكان الذي جمع أحد أشهر الثنائيات في العقد الأخير، بيكيه وشاكيرا، ليبدأ مرحلة جديدة يسودها الهدوء والطموح والاحترافية».

يُذكر أن لامين جمال غاب عن برشلونة في خمس مباريات بسبب الإصابة، وشارك في ثمانٍ أخرى بجميع البطولات، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، بحسب موقع ترانسفير ماركت.