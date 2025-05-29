هييرو: نسعى جاهدين إلى تجديد عقد رونالدو

قال فرناندو هييرو المدير الرياضي للنصر اليوم الخميس إن الفريق المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يسعى بكل قوة لتجديد عقده مع المهاجم كريستيانو رونالدو.

وينتهي عقد قائد البرتغال مع النصر بنهاية الشهر المقبل، بعدما انضم إلى الفريق في يناير كانون الثاني 2023، في صفقة انتقال مجانية بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.

وفاز رونالدو (40 عاما) بجائزة هداف الدوري بعدما سجل 25 هدفا في الموسم المنصرم الذي اختتمه النصر في المركز الثالث.

وأبلغ هييرو مؤتمرا صحفيا "عقد رونالدو مستمر حتى 30 يونيو، نتحدث معه من أجل التجديد.. نأمل أن نتوصل لاتفاق في أقرب وقت ليستمر مع مشروع النصر".

وأبرز مدافع ريال مدريد وإسبانيا السابق الدور الذي لعبه رونالدو في زيادة نمو الدوري السعودي.

وقال: "كريستيانو ظاهرة بلا منازع، لقد ساعد هذا الدوري وهذا البلد العظيم على تطوير المسابقة.. وجوده فتح الباب للعديد من اللاعبين وأصبحت الأمور أسهل لاستقطاب لاعبين للدوري السعودي".

وأضاف أن قدوم رونالدو إلى السعودية كان "مشروعاً للبلاد بأكلمها، ما ساعد على تطوير اللعبة أكثر".

وعن كثرة الشائعات المتعلقة برحيل رونالدو عن النصر، قال هييرو "كم فريقاً في العالم يريد التعاقد معه؟ 30 فريقاً. هناك العديد من الأخبار المتداولة".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات أصبح قريباً من الانتقال إلى الهلال للمشاركة مع الفريق السعودي في كأس العالم للأندية التي ستنطلق في الولايات المتحدة منتصف الشهر المقبل.

وسجل رونالدو 93 هدفاً في 105 مباريات مع النصر في مختلف المسابقات.





