إنريكي يحث لاعبي سان جيرمان على دخول التاريخ عبر التتويج بدوري أبطال أوروبا

دعا لويس إنريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، لاعبيه لكتابة أسمائهم في تاريخ النادي، بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه باريس سان جيرمان، الذي توج هذا الموسم بالثنائية المحلية (الدوري الفرنسي وكأس فرنسا)، إنتر ميلان، وصيف بطل الدوري الإيطالي، على ملعب (أليانز أرينا)، معقل فريق بايرن ميونخ الألماني، مساء السبت القادم، من أجل التتويج بلقب البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز.

وشدد على أن فريقه يستحق التأهل للمباراة النهائية، لكنه يدرك أن كل جهودهم ستضيع هباء، إذا لم يحققوا الفوز باللقب القاري، الذي يحلم نادي العاصمة الفرنسية بالحصول عليه للمرة الأولى في تاريخه.

وفي مقطع فيديو، تم نشره على الحساب الرسمي لسان جيرمان بموقع (إكس)، قال إنريكي: «لم يتبقَ لنا سوى مباراة واحدة. لم يتبقَ سوى فريقين في دوري أبطال أوروبا، إنتر ونحن».

وأضاف في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «إنتر فريق أكثر خبرة منا. لا شك أنهم يستحقون التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، وأعتقد أننا نفخر بما حققناه. لكن يتعين علينا أن ننجز المهمة، لأن هدفنا هو دخول التاريخ».

وفرض سان جيرمان، الذي خسر أمام بايرن ميونخ، نهائي نسخة المسابقة عام 2020، هيمنته على الساحة المحلية في السنوات الأخيرة، لكن الفوز بدوري الأبطال، ظل بعيد المنال حتى الآن.

ولم يكن طريق سان جيرمان نحو النهائي مفروشاً بالورود على الإطلاق، فقد احتاج للفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة بمرحلة الدوري، على آر بي سالزبورغ النمساوي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وشتوتغارت الألماني، قبل أن يصعد لدور الـ 16 في البطولة، من خلال الفوز على بريست الفرنسي، ثم تفوق على أندية ليفربول وأستون فيلا وأرسنال، الناشطة بالدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل السفر إلى ميونخ.