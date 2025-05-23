صلاح يتسلم جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي من رابطة الكتاب

تسلم النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، والمقدمة من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية عن موسم 2024 - 2025.

وأقامت رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية حفلا لتسلم صلاح والإنجليزية أليسا روسو، لاعبة فريق أرسنال النسائي، جوائز الأفضل في إنجلترا للرجال والسيدات.

وتوج صلاح بالجائزة بعد حصوله على نسبة تصويت تجاوزت 90 % من أعضائها البالغ عددهم 900 عضو، لتكون نسبة التصويت هي أكبر هامش فوز في هذا القرن.

وحصل صلاح على الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته بالملاعب البريطانية ليعادل رقم الفرنسي المعتزل تيري هنري، نجم أرسنال السابق، كأكثر لاعب توج بالجائزة، حيث سبق لـ(الفرعون المصري) الفوز بتلك الجائزة موسمي 2017 / 2018، و2021 / 2022.

وتفوق صلاح بفارق شاسع على منافسيه الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، والسويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، والإنجليزي ديكلان رايس، لاعب وسط أرسنال، بالإضافة إلى 15 لاعبا آخرين حصلوا على أصوات.

وأحرز محمد صلاح 28 هدفا وصنع 18 في 35 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، ليصبح متصدر ترتيب هدافي المسابقة العريقة.

وكذلك ترتيب أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في البطولة هذا الموسم، ليلعب دورا هاما في تتويج ليفربول بلقب المسابقة للمرة الـ20 في تاريخه، معادلا الرقم القياسي كأكثر الأندية حصولا على البطولة، بالاشتراك مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

وأحرز صلاح 185 هدفا في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتاج إلى هدفين لمعادلة أندي كول، صاحب المركز الرابع، في ترتيب الهدافين التاريخيين للبطولة.