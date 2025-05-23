أحمد نور الله يدخل دائرة اهتمامات النصر

علمت «البيان» أن الإيراني أحمد نور الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة دخل دائرة اهتمامات النصر لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل. وينتهي عقد نور الله مع الوحدة بنهاية الموسم الحالي، إذ ينتظر رحيل اللاعب بعد نهاية عقده عقب موسمين قضاهما في صفوف «العنابي».

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن هناك اهتماماً من النصر للحصول على خدمات نور الله، وفي الوقت نفسه يسعى نادي بيرسبوليس الإيراني لإعادة لاعبه السابق إلى صفوفه مرة أخرى ودخل في مفاوضات جدية معه، رغم أنه يرغب في الاستمرار في الدوري الإماراتي، حيث ينتظر أن يحسم اللاعب وجهته المقبلة عقب نهاية الموسم رسمياً.