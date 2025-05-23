محمد الرويحي.. رقم قياسي في قيادة النواخذة إلى «المحترفين»

لفت الحارس محمد سالم الرويحي الأنظار إليه بعد قيادته فريق دبا الفجيرة «النواخذة» إلى تحقيق التأهل الرابع لدوري الكبار هذا الموسم منذ عصر الاحتراف، مواسم 2012، 2015، و2022، 2025 في رقم قياسي غير مسبوق.

حيث ظل الحارس الأمين حامياً للعرين وأيقونة للنادي مساهماً في كل مناسبات الصعود لدوري الأضواء. وعلى الرغم من تقدم العمر به بوصوله إلى سن 40 عاماً إلا أن الحارس المخضرم محمد الرويحي أثبت مقولة «العمر مجرد رقم» فهو الأكثر مشاركة مع فريقه خلال مباريات موسم دوري الدرجة الأولى الحالي بعد أن وصل إلى 29 مباراة هذا الموسم .

ولم يتغيب عن الفريق في أي مواجهة في دوري الأولى بواقع 2582 دقيقة، واستقبل مرمى الرويحي 21 هدفاً فقط كأفضل حارس في المسابقة، حيث بات مرشحاً لنيل جائزة أفضل حارس في الدوري، ويسعى اللاعب لرفع درع دوري الدرجة الأولى مع نهاية الموسم الحالي إذا سارت الأمور وفق ما يتمنى جمهور النواخذة خلال الجولة الأخيرة التي تجمع دبا بضيفه الجزيرة الحمراء والظفرة مع العربي.