رودري يعود إلى تشكيلة مانشستر سيتي بعد غياب ثمانية أشهر للإصابة

عاد رودري لاعب وسط مانشستر سيتي بشكل مفاجئ إلى تشكيلة الفريق لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بعد غياب دام لثمانية أشهر بسبب إصابة في أربطة الركبة.

وقد تكون عودة الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 بمثابة دفعة كبيرة في مساعي سيتي للحصول على مكان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مع تبقي مباراتين في حملة مخيبة للآمال للغاية لفريق المدرب بيب جوارديولا.

وتعرض الدولي الإسباني رودري للإصابة خلال تعادل مانشستر سيتي 2-2 مع أرسنال على استاد الاتحاد في سبتمبر الماضي.

وسيلعب مانشستر سيتي الذي يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة، أمام بورنموث اليوم، لكنه خاض مباراة أقل عن نيوكاسل يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا، الذي يملك كل منهم 66 نقطة.

وكان من المقرر أن يبدأ القائد كيفن دي بروين مباراة بورنموث وهي مباراته الأخيرة كلاعب على استاد الاتحاد.

ويختتم مانشستر سيتي، الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأربع سنوات متتالية بين عامي 2021 و2024، موسمه يوم الأحد المقبل بمواجهة فولهام. وسيشارك الفريق في كأس العالم للأندية التي تنطلق في 14 يونيو المقبل في الولايات المتحدة.

