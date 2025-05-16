الأمين يامال يلهم برشلونة ويتصدر مشهد كرة القدم العالمية

توج برشلونة بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة 28 في تاريخه اليوم الخميس ليكلل موسما رائعا بزغ فيه نجم الشاب الامين يامال الذي خطف الأنظار على الساحة العالمية وهو في 17 من عمره.

وعلى غرار جابي وأنسو فاتي وهما أيضا من أبناء أكاديمية برشلونة، ترك يامال بصمته الدولية لأول مرة في الصيف الماضي عندما ساعد إسبانيا على الفوز ببطولة أوروبا.

ومنذ ذلك الحين، قدم عروضا رائعة دفعت البعض لتشبيهه بالأرجنتيني ليونيل ميسي، أعظم من أنجبت أكاديمية برشلونة.

وخاض يامال مباراته رقم 100 مع برشلونة الشهر الماضي - أصغر بثلاث سنوات من ميسي عندما حقق نفس الإنجاز - خلال التعادل المثير 3-3 مع إنتر ميلان وأصبح أصغر لاعب على الإطلاق يسجل في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

أصبح تحطيم الأرقام القياسية أمرا معتادا بالنسبة لـ يامال الذي أصبح أصغر هداف في تاريخ بطولة أوروبا العام الماضي بتسديدة بعيدة المدى مذهلة في مرمى فرنسا ساعدت فريقه على الوصول إلى المباراة النهائية، حيث فازت إسبانيا على إنجلترا وحصل على لقب أفضل لاعب شاب في البطولة.

وهو أصغر لاعب يشارك ويهز الشباك مع منتخب إسبانيا وفي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وبطولة أوروبا. ويحمل الرقمين القياسيين لأصغر لاعب يشارك في مواجهة ريال مدريد وأصغر لاعب يشارك ويهز الشباك في كل من كأس السوبر الإسبانية وكأس الملك.

وبفضل أدائه أمام إنتر ميلان بات في طليعة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

وحتى عندما فشل برشلونة في الوصول إلى نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ عقد من الزمان بخسارته 4-3 أمام إنتر في الوقت الإضافي في مباراة الإياب في سان سيرو - ظل يامال استثنائيا، وهدد بإدراك التعادل في الوقت الإضافي إلا أن الحارس يان سومر تصدى حرمه من إدراك التعادل.

وكان يامال القلب النابض لهجوم برشلونة هذا الموسم إذ قدم 15 تمريرة حاسمة في الدوري و25 إجمالا في جميع المسابقات، بالإضافة إلى 17 هدفا في 53 مباراة، بينها الهدف الأول في الفوز 2-صفر على إسبانيول اليوم الخميس وهو الانتصار الذي منح برشلونة اللقب.

وساعدت مساهماته فريق المدرب هانز فليك ليصبح قوة هجومية ضاربة، إذ ساهم ثلاثي خط الهجوم المكون من جمال وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا في 91 من أصل 169 هدفا سجلها الفريق هذا الموسم.

ومع انتهاء الموسم، يترقب عالم كرة القدم ما سيحققه صانع الألعاب الشاب في الموسم المقبل.

وسيكون يامال على موعد مع تحد جديد الشهر المقبل في ألمانيا، حيث ستحاول إسبانيا الدفاع عن لقب دوري الأمم - وهي فرصة أخرى