دي بروين يترقب إحساساً غريباً بملعب «الاتحاد»



قال لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين، اليوم السبت، إن العودة إلى ملعب «الاتحاد» التابع لمانشستر سيتي في وقت لاحق من الشهر الجاري بألوان فريقه الجديد نابولي ستحمل إحساساً غريباً بالنسبة له.



ورحل دي بروين (34 عاماً) عن سيتي في نهاية الموسم الماضي، إذ لم يتم تجديد عقده، وانضم إلى نابولي الذي سيحل ضيفاً على سيتي بملعب الاتحاد لخوض مباراته الأولى في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا في 18 سبتمبر الجاري.



وقال دي بروين في مؤتمر صحفي عشية مباراة بلجيكا أمام قازاخستان في بروكسل ضمن تصفيات كأس العالم «لعبت مباراتين فقط في الدوري الإيطالي. الأمر مختلف تحت قيادة (المدرب أنطونيو) كونتي مقارنة بالسنوات التي لعبتها تحت قيادة بيب غوارديولا».



وأضاف «انطباعي الأول هو أن اللعب في إيطاليا يعتمد على التكتيك بشكل أكبر، والأمور أبطأ قليلاً. لكنها تبقى كرة قدم».

وواجه دي بروين أسئلة حول مسيرته على مستوى الأندية أكثر من التي وُجهت له بشأن مباراة بلجيكا بتصفيات كأس العالم.



وقال دي بروين «سنلعب أمام سيتي في مانشستر ضمن صفوف نابولي قريباً. سيكون هذا غريباً. إذ إن سيتي كان فريقي، وهذا لن يتغير».