صلاح يودع إليوت: ستقوم بأشياء هائلة مع ناديك الجديد



يعتقد المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن هارفي إليوت سيقوم بأشياء هائلة مع ناديه الجديد، أستون فيلا، بعدما ترك الأخير فريق ليفربول في اليوم النهائي من فترة الانتقالات.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن أستون فيلا تعاقد مع إليوت على سبيل الإعارة في البداية، مع تعهد بشراء اللاعب بشكل دائم مقابل 35 مليون جنيه استرليني، ووضع ليفربول في الصفقة بنداً لإعادة الشراء وبنداً لنسبة من بيع اللاعب مستقبلاً.



وعقب الرحيل نشر صلاح رسالة وداع لإليوت (22 عاماً).

وقال صلاح: «سيذكرك الجميع بولائك وتفانيك في كل مرة تم الاستعانة بك فيها».

وأضاف: «ترحل كبطل، ولا يوجد لدي شك في أنك ستقوم بأشياء هائلة في ناديك الجديد. إنهم محظوظون بوجودك معهم».