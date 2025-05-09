أغوديلو لـ«البيان »: أنتظر نهاية الموسم لمعرفة مصيري

أكد الكولومبي كيفن أغوديلو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة والمعار من النصر، أنه لا جديد فيما يتعلق بمستقبله، ولم يتحدث أحد معه من الوحدة أو النصر سواء برغبة «العنابي» بشراء عقده واستمراره مع الفريق أو العودة إلى قلعة «العميد» عقب نهاية الإعارة، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يشغله كثيراً، وينتظر حتى نهاية الموسم الحالي لمعرفة مصيره.

وكان أغوديلو انضم إلى الوحدة مطلع الموسم الحالي، وتحديداً أواخر سبتمبر من العام الماضي، قادماً من النصر لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وقال أغوديلو في تصريحات لـ«البيان»: «عقدي مع النصر ينتهي بنهاية الموسم المقبل عام 2026، وفي الوقت الحالي لا يوجد أي جديد بخصوص إمكانية الاستمرار مع الوحدة في حال رغبة النادي في تجديد الإعارة أو الشراء النهائي، لذلك أنتظر نهاية الموسم لمعرفة مصيري، خصوصاً وأن لدي عقداً مع النصر حتى نهاية الموسم المقبل».

وأضاف رداً على ما إذا كان الوحدة دخل في مفاوضات معه وإدارة النصر: «كما قلت لم يتحدث أحد معي، ولا يوجد جديد في هذا الأمر حالياً، لذا أنتظر نهاية الموسم لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور وبحث أفضل الخيارات بالنسبة لي، لكني لا أفكر كثيراً في هذا الأمر في الوقت الحالي.

وتركيزي الأكبر على تقديم أفضل أداء مع الوحدة في المباريات المتبقية من الموسم، خاصة وأن الفريق يسعى لإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، والحفاظ على المركز الثالث من أجل العودة للمشاركة في البطولات الآسيوية».

ورغم البداية غير المقنعة لأغوديلو مع الوحدة مطلع الموسم الحالي، إلا أنه نجح في حجز مكانه في التشكيلة الأساسية في النصف الثاني من الموسم، لاسيما في المباريات الأخيرة، وقدم أداء أفضل من المستوى الذي ظهر عليه في البدايات مع «أصحاب السعادة».

وأعرب أغوديلو عن سعادته باللعب في الموسم الحالي في صفوف الوحدة، مشيراً إلى أنه يسعى لتقديم كل ما لديه مع الفريق في الفترة المتبقية من عمر الموسم، لكن في النهاية القرار ليس بيده وينتظر ماذا سيحدث في الفترة المقبلة.

وأكد أغوديلو على أهمية الفوز الذي حققه الوحدة على الشارقة بثلاثية في الجولة الـ23 من دوري المحترفين والتي عززت موقفه في الصراع على المركز الثالث.

وقال: «الفريق حصد ثلاث نقاط في غاية الأهمية بعدما قدم مباراة كبيرة أمام منافس قوي، فقدنا نقاطاً في المباريات الأخيرة بالتعادل في 4 مباريات، لذا كان الفوز على الشارقة رائعاً.

ونأمل مواصلة النتائج الإيجابية والفوز في جميع المباريات الأربع الباقية للحفاظ على المركز الثالث على أقل تقدير، لكن لدينا أيضاً فرصة جيدة لإمكانية إنهاء الموسم في المركز الثاني».

وعن توقعاته لنهائي كأس رئيس الدولة الذي يجمع بين شباب الأهلي والشارقة اليوم، على استاد محمد بن زايد، أكد اللاعب الكولومبي على صعوبة التكهن بمثل هذه المباريات، حتى وإن كانت الترشيحات ما قبل اللقاء قد تصب على الورق في مصلحة شباب الأهلي لكن الحظوظ متساوية وبنسبة 50 % لكل فريق.

تجدر الإشارة إلى أن أغوديلو شارك مع الوحدة في 16 مباراة في الدوري هذا الموسم، اعتباراً من الجولة الخامسة، عقب انتقاله للفريق، وأسهم في 6 أهداف في آخر 8 مباريات للوحدة بتسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.