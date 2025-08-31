"ويسا" يطلب من "برنتفورد الانجليزي" الوفاء بوعده

قال يوان ويسا مهاجم برنتفورد الإنجليزي اليوم الأحد إن ناديه لم يف بالتزامه بتركه يرحل هذا الصيف وسط تقارير عن اهتمام نيوكاسل يونايتد بضمه.

ومن المقرر أن تنتهي فترة الانتقالات الصيفية غدا الاثنين. ولم يشارك اللاعب الدولي القادم من الكونجو الديمقراطية مع النادي اللندني هذا الموسم وسط غموض بشأن مستقبله.

وسجل 20 هدفا مع برنتفورد في جميع المسابقات الموسم الماضي.

وينتهي عقد ويسا (28 عاما) مع برنتفورد في يونيو من العام المقبل، وكتب ويسا على مواقع التواصل الاجتماعي "التزمت الصمت معظم الصيف، لكن مع تبقي ساعات فقط على انتهاء فترة الانتقالات أشعر بأني مضطر لتوضيح رغبتي في الرحيل عن برنتفورد".

وأضاف "أعتقد أن النادي يقف في طريقي دون مبرر رغم وجود مجموعة من العروض العادلة طوال الصيف".

وأردف "أجريت نقاشات مفتوحة مع الإدارة العليا للنادي في وقت سابق من هذا الصيف بمن فيهم المديرون الرئيسيون والمدرب الجديد. أوضحت نيتي في خوض تحد جديد".

وتابع "خلال هذه المحادثات، تم التأكيد لي وللممثلين عني أن النادي لن يقف في طريقي إذا تلقيت عرضا معقولا. تمت كتابة هذا (التفاهم) أيضا". وأشار "بناء على هذا التفاهم، سعيت لإيجاد ناد جديد مع إبقاء برنتفورد على اطلاع بكل خطوة بشفافية تامة".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن برنتفورد رفض عرضين من نيوكاسل لضم ويسا ويُعتقد أن قيمة العرض الأخير بلغت حوالى 35 مليون جنيه إسترليني (47.28 مليون دولار) علاوة على خمسة ملايين إضافات.