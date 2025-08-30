في تصريح مثير لعشاق كرة القدم، كشف محمد صلاح نجم ليفربول عن الفريق الذي يرى أنه الأقوى للفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مفاجئاً الجماهير بعدم ذكر ليفربول أو مانشستر سيتي. تصريحات صلاح أثارت جدلاً واسعاً بين المشجعين والمتابعين.

وأكد محمد صلاح مجدداً أن أرسنال يمثل المرشح الأقوى للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، متفوقًا على ناديه ليفربول.

وأنهى ليفربول الموسم الماضي متقدماً بفارق 10 نقاط على أرسنال في مايو، ليتوّج بطلاً للبريميرليغ في أول موسم لأرني سلوت على ملعب أنفيلد.

وعزز الفريقان صفوفهما بشكل كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية، وحققا انطلاقة قوية في الموسم الجديد بالفوز في مباراتهما الافتتاحية.

ويستضيف ليفربول أرسنال على ملعبه يوم الأحد، وسط ترقب جماهيري لمعرفة ما إذا كان فريق ميكيل أرتيتا سيتمكن من تسجيل هدف مبكر ضد الأبطال.

ويرى صلاح أن استقرار أرسنال واحتفاظه بلاعبيه الأساسيين، بالإضافة إلى استمرارية أرتيتا كمدرب، يمنحهم أفضلية على فريقه هذا الموسم.

وفي مقابلة مع سكاي سبورتس، قال صلاح عن أرسنال: "لقد ذكرت ذلك عدة مرات، اليوم وفي حفل جوائز رابطة اللاعبين المحترفين، أرسنال هو المرشح الأوفر حظاً لأن الفريق يلعب معاً منذ خمس أو ست سنوات، وهم يعرفون أسلوب لعب بعضهم البعض جيداً".

وأضاف: "كما أن لديهم مدرباً منذ سنوات طويلة، وهذا يمنح اللاعبين فهماً عميقاً لمهارات بعضهم، ويجعل الأداء أسهل بكثير. بينما فرق مثلنا ومانشستر سيتي تغير كثيراً من اللاعبين، وهذا يمثل تحدياً أحياناً".

وتابع: "بالطبع فرق بيب غوارديولا دائما من المرشحين، لكن في رأيي، أرسنال هو الأقوى هذا العام".

وكشف صلاح أنه يشارك سلوت في مناقشات الانتقالات ويقدّم توصيات لتحسين الفريق، قائلاً: "أسأله أحياناً بدافع الفضول، لكني أعلم دوري جيداً وأدرك أنه صاحب القرار النهائي. الشيء الرائع هو أنه يمنحني الحرية للتعبير عن رأيي بما نحتاجه في الفريق".

وأضاف: "حتى لو شعرت أننا بحاجة لصفقة معينة، أعتقد أنه يستمع بعناية، وهذا أمر أقدّره كثيراً".

قد تُعد تصريحات محمد صلاح جزءاً من استراتيجية ذكية تهدف إلى التأثير النفسي على المنافسين والجماهير قبل المباريات المهمة، من خلال إشادته بأرسنال واعتباره الأوفر حظاً للفوز بالدوري الإنجليزي، يثير صلاح النقاشات والجدل بين الجماهير، ما يزيد من الضغط النفسي على الفرق المنافسة ويجعلهم أكثر توتّراً قبل مواجهتها المباشرة غداً . في الوقت نفسه، تحافظ هذه التصريحات على حماس الجماهير وتجعلهم متابعين ومستمتعين بالحديث عن الدوري، وهو ما يخلق أجواء مثيرة حول المباريات. هذاالأسلوب أصبح جزءاً من التكتيك النفسي الذي يستخدمه اللاعبون لكسب ميزة قبل بدء المباراة.