نيس يعلن إصابة محمد عبد المنعم بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت إصابة مدافعه محمد‭ ‬عبد المنعم بقطع في الرباط الصليبي.

ولم يذكر الفريق عبر حسابه الرسمي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أي تفاصيل عن مدة غياب اللاعب عن صفوفه.

وخرج الدولي المصري (26 عاما) مصابا في الشوط الثاني من مباراة نيس أمام باريس سان جيرمان أمس الجمعة.

وانتهت المباراة بفوز نيس 3-1 ليلحق بالفريق المتوج بلقب الدوري الفرنسي أول هزيمة في البطولة المحلية هذا الموسم. ويحتل نيس المركز الرابع برصيد 54 نقطة.

تعاقد الفريق الفرنسي مع عبد المنعم في أغسطس الماضي لمدة أربع سنوات قادما من الأهلي المصري.