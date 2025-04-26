200 دقيقة مع العروبة..لا تكفي «الرمح»

دفع المهاجم أحمد عامر، لاعب اتحاد كلباء المعار إلى نادي «العروبة»، الملقب بـ«الرمح، ثمن تلك الخطوة، حيث أصبح حبيس دكة البدلاء في أغلب مباريات العروبة في دوري أدنوك للمحترفين، قبل أن يرحل إلى «الهواة».

ويحجز أولى بطاقات الهبوط، بعد موسم يتيم قضاه في دوري الأضواء، «الرمح» كان نجماً متألقاً فوق العادة مع «كلباء» واستدعاه مدرب منتخبنا السابق رودولفو أروابارينا، قبل أن تقرر دكة «العروبة» أن يبقى صديقها الدائم، ولم يخض إلا عدداً قليلاً من المباريات، حيث شارك 200 دقيقة فقط مع العروبة لم تكن كافية ليبرهن «الرمح» أنه لاعب جيد.