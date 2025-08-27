ريو: هدفي في نيوكاسل سجلته من قبل 100 مرة



أكد ريو نجوموها، لاعب ليفربول، أنه لن يعيش طويلاً في نشوة الهدف الذي سجله في مرمى نيوكاسل، وقاد فريقه لتحقيق انتصار ثمين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل نجوموها هدفاً في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليحسم فوزاً متأخراً للفريق بنتيجة 3 - 2 على ملعب سانت جيمس بارك، وبعمر 16 عاماً و361 يوماً أصبح نجوموها أصغر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل هدفاً، ورابع أصغر مسجلي الأهداف على مستوى الدوري الإنجليزي، وقال اللاعب: «أنا سعيد للغاية بأن أسجل، لقد كان من الرائع أن أسمع الجماهير تهتف باسمي إنها لحظة عاطفية، لكن لا يمكن أن أنساق طويلا في صخب الاحتفالات، لأنني ببساطة أسجل بهذه الطريقة 100 مرة في التدريبات، لذا الأمر لن يختلف إذا سجلت الهدف نفسه ولكن بحضور جماهيري، رغم أن الأجواء كانت جنونية»، وواصل: «الحقيقة لقد كان أمراً رائعاً أن أقوم بذلك فعلاً، وعندما رأيت محمد صلاح يمرر الكرة، ثم قام دومينيك سوبوسلاي بتفويتها لتصل إلي، أصبحت في مواجهة المرمى لأسدد مباشرة في الشباك».