أرنولد: هدف الفوز على ليستر سيبقى في الذاكرة إلى الأبد

أكد اللاعب الإنجليزي الدولي ألكسندر أرنولد، نجم ليفربول، أن هدف الفوز المتأخر الذي سجله في مرمى ليستر سيتي، والذي وضع ناديه على مشارف التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، سيبقى في ذاكرته إلى الأبد. وحقق ألكسندر أرنولد عودة مذهلة من الإصابة، حينما أحرز الهدف الحاسم لليفربول في الدقيقة 76 من عمر المباراة، ليقود فريقه للفوز 1 / صفر على مضيفه ليستر سيتي، في المرحلة الـ33 للمسابقة.

ورفض نجم ليفربول الحديث عن مستقبله مع ليفربول، حيث قال: كما قلت طوال الموسم، لن أتحدث عن وضعي، ولن أخوض في التفاصيل، لكن هذه الأيام مثل اليوم تكون دائمًا خاصة، تسجيل الأهداف، اللعب، الفوز بالمباريات، الاقتراب من الفوز بالألقاب وكذلك التواجد في سباقات اللقب، إنها لحظات خاصة ستبقى معي إلى الأبد وأنا سعيد لأن أكون جزءًا منها.

من جانبه، قال الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع وقائد فريق ليفربول، إنه لن يضغط على زميله ترينت ألكساندر أرنولد من أجل التوقيع على عقد جديد مع النادي، مؤكداً أنه إذا كان المدافع الدولي الإنجليزي قرر الرحيل فإنه سيظل دائماً في ذاكرة الجماهير.

وقال فان دايك: مهما حدث بخصوص مستقبله فهذا شيء سيتعامل فيه بنفسه ومع عائلته، لكنه الآن لاعب ليفربول وهذا مهم لفريقنا، وأضاف: منذ انضمامي إلى الفريق كان لاعباً رائعاً وسيتذكره الجميع على الأشياء الرائعة التي قدمها للنادي، في حال قرر المغادرة، لكن في الوقت الحالي لا نعرف كفريق ما الذي سيحدث، إنه تحت ضغط هائل بالفعل لذلك أعتقد بأنه ليس من المنطقي أن أتسبب في مزيد من الضغط عليه.